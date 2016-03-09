Адвокат Савченко объяснил российскому МИД требования освободить украинку

Так один из адвокатов народного депутата Украины, летчицы Надежды Савченко Илья Новиков на своей странице в Facebook прокомментировал заявление российского МИД, который назвал призыв госдепартамента США освободить Савченко "прямым давлением на суд" и заявил об отсутствии в Минских соглашениях фамилии украинки.

"То, что Россия считает Савченко законно задержанной - ее, России, одинокие проблемы. Больше так не считает никто", - говорится в сообщении. "Призыв Керри - это не давление на суд. Это давление на российскую администрацию и открытый отказ признавать Донецкий суд судом в нормальном смысле", - написал адвокат.

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Новиков также отметил, что в апреле 2015 года года Следственный комитет РФ официально признал, что гибель российских журналистов Корнелюка и Волошина, в причастности к убийству которых подозревается Савченко, не связана с их журналистской работой.

"Что касается экстерриториального применения права и законно ли оно ... Иногда законно, а иногда нет. Это все очень непросто. Чтобы с этим определиться хотя бы в рамках одного дела Савченко, нам пришлось обращаться к узким специалистам по международному уголовном праву. За полтора года я успел изучить лишь тот пласт международного права, который касается дела Савченко. Мария Захарова же в этом не понимает ничего. Совсем", - заключил Новиков.

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Как сообщал УНИАН, официальный представитель российского министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова назвала призыв госдепартамента США освободить украинскую летчицу Надежду Савченко прямым давлением на суд. По ее словам, "в Минских договоренностях ни слова не говорится о Надежде Савченко, и ни под один описанный там случай ее дело не подпадает".

Ранее, госсекретарь США Джон Керри от имени Соединенных Штатов Америки призвал Российскую Федерацию незамедлительно освободить украинскую летчицу Надежду Савченко. В своем обращении Керри отметил, что суд над Савченко и продление содержания ее под стражей демонстрирует пренебрежение к международным стандартам, а также обязательствам России в рамках Минских соглашений.