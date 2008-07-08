"Штирлиц" из ПР: для отставки Тимошенко голоса есть с запасом

В парламенте достаточно голосов для отправки правительства в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам заявил народный депутат Украины Михаил ЧЕЧЕТОВ (фракция Партии регионов).

«Мы серьезная политическая сила, и никогда бы не начали эту многоходовую шахматную политическую комбинацию, если бы не были уверены в успешном ее завершении», - подчеркнул М.ЧЕЧЕТОВ.

По его словам, в Верховной Раде «голоса есть и с большим запасом» для того, чтобы отправить правительство в отставку.

М.ЧЕЧЕТОВ отметил, что если бы в оппозиции не было достаточного количества голосов, представители фракции Блока Юлии Тимошенко сегодня не блокировали бы трибуну парламента. «Депутаты здесь будут трибуну обнимать, а министры - кресла, потому что скоро нужно уходить», - сказал М.ЧЕЧЕТОВ, добавив, что «они сегодня ночевать будут здесь, а министры будут спать, обнявшись с креслами и слезу будут ронять на кресла, потому что скоро придется уходить».

М.ЧЕЧЕТОВ призвал правительство уйти в отставку.

«Не получилось – не всегда получается, ну не та программа, может хорошая программа, но не для той страны, может и хорошее правительство, но не для той страны», - сказал он. При этом депутат добавил: «Ну не совпало так, звезды на небе не так, карты не те выпали, не мучайте страну и уйдите».

На вопрос журналистов, кто еще поддерживает отставку правительства, М.ЧЕЧЕТОВ ответил: «В парламенте очень много здравомыслящих людей, которые мыслят государственными категориями, а не смотрят на оценку в связи со своей партийной принадлежностью».

На уточняющий вопрос, какие все-таки фракции могут поддержать отставку правительства, М.ЧЕЧЕТОВ уклонился от ответа. «Вы все смотрели фильм «Семнадцать мгновений весны» и о Штирлице узнали только сейчас. А если бы Штирлиц рассказал во время войны, что он будет делать, то не было бы 9 мая – Дня Победы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления “Об ответственности Кабинета министров Украины”, внесенный, в частности, народным депутатом Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ (фракция Партии регионов). Проектом постановления предусмотрено принять резолюцию о недоверии Кабинету министров.

Сегодня представители фракции БЮТ заблокировали трибуну парламента, и спикер был вынужден закрыть заседание ВР.

В интервью журналистам народный депутат (фракция БЮТ) Андрей ШКИЛЬ сообщил, что БЮТ блокировал трибуну с требованием рассмотреть в Верховной Раде изменений в госбюджет и пакет социальных законопроектов.