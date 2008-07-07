Тимошенко грубо остановили, но она делает еще один шаг

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что изменениями в государственный бюджет-2008 предусмотрено увеличение суммы для выплат вкладчикам Сбербанка СССР на 1,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в ходе презентации поправок в госбюджет 2008 года, проходящей сегодня в "Украинском доме".

Премьер подчеркнула, что правительство «грубо остановили» при выполнении программы по выплатам сбережений вкладчиков за счет средств от приватизации. «Нам сегодня очень сложно, но, несмотря на это, мы делаем еще один шаг по возвращению сбережений людям и предусмотрели в этом бюджете еще 1,5 млрд. грн. на то, чтобы людям вернуть сбережения», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО. Она выразила надежду, что до конца года удастся «вынудить другие ветви власти» не саботировать честную приватизацию.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что эти выплаты (компенсация по вкладам - УНИАН) существенно не влияют на инфляцию. «Если кто-то будет рассказывать вам, что инфляция в стране - это потому что вернули эти копейки, несчастные, сбережений или повысили пенсии и зарплаты, не верьте этому», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что в Украине цены практически равны мировым, но социальные доходы в три раза меньше.

Она отметила, что причиной сегодняшней инфляции является прошлогодняя инфляция в Украине, мировой финансовый кризис, а также рост цены на нефть. Премьер сообщила, что за полгода почти 6 млн. людей получили по 1 тыс. грн. компенсации по вкладам в Сбербанке СССР.

Как сообщал УНИАН, ранее первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК заявлял, что при внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2008 год Кабинет министров предлагает дополнительно направить на выплаты вкладчикам Сбербанка бывшего СССР 1,8 млрд. грн.

При этом он отметил, что указанные средства планируются получить от дополнительных поступлений в госбюджет до конца 2008 года на уровне 30 млрд. грн.