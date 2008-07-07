Яценюк не хочет менять шоу Савика Шустера на шоу из ВР

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК выступает за продление работы парламента в пленарном режиме при условии согласованной повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на Согласительном совете лидеров фракций и глав комитетов ВР.

Председатель парламента отметил, что поддерживает идею, с которой выступил ряд руководителей фракций, о продлении работы ВР на следующей неделе в пленарном режиме, но лишь при условии, что будет «понятная и согласованная повестка дня, чтобы на телеканале «Рада» не висела техническая заставка, и чтобы шоу Савика ШУСТЕРА не было заменено нашим шоу».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, он поддерживает идею продления пленарных заседаний, но не в том случае, когда будет желание «поговорить и рассказать, как кто любит украинский народ». По его словам, это «немножко не тот путь».

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, законопроект об изменениях в государственный бюджет на 2008 год должен стать компромиссным законопроектом, поскольку должен учитывать «не только интересы политических сил того или другого лагеря, но и интересы всего парламента, всех регионов».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что не только он как председатель Верховной Рады, но и руководители фракций должны быть заинтересованы в действенной работе парламента. «Сегодня четко нужно понять, что фактически классического количества голосов нет ни у кого, поэтому необходимо по каждому законопроекту искать компромисс, и именно бюджет может быть компромиссным законопроектом», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Как известно, согласно календарному плану, на этой неделе Верховная Рада работает в пленарном режиме, на следующей – в округах, а затем завершается работа этой сессии ВР.

Фракции Партии регионов и Блока Литвина заявляют о необходимости продления работы парламента в пленарном режиме на следующей неделе.

При этом фракции КПУ и НУ-НС выступают за продление сессии Верховной Рады в пленарном режиме лишь в случае, если будут определены законопроекты, которые можно будет принять.