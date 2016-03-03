Мэр одного из немецких городов хочет сотрудничать с оккупированным Симферополем

2 марта мэр встретился с консулом Российской Федерации Александром Булаем и представителем российского экономического совета Германии Сергеем Родионовым, передает "ЕвроПравда".

Во время встречи мэр Гейдельберга призвал к установлению более тесных отношений между его городом и Россией, например, по обмену между студентами.

Среди других вопросов "давних и тесных отношений города с Россией" обсуждался также и вопрос сотрудничества Гейдельберга с Симферополем (который стал городом-побратимом Гейдельберга во времена независимой Украины).

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Мэр Гейдельберга, в частности, подчеркнул, насколько его город заинтересован в поддержании контактов и дружеских связей между жителями его города и жителям города-побратима Симферополя.

"Важно, чтобы люди из Гейдельберга и Симферополя общались между собой. Мы хотим вернуть сотрудничество с Симферополем в конкретных проектах в культуре", - подчеркнул мэр.

Напомним, вчера мэр Ниццы Кристиан Эстрози встретился с делегацией оккупированного Крыма и подписал с руководством Ялты "письмо о намерениях" и восстановлении дружеских отношений.