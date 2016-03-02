Неоднократно поддерживающий действия РФ мэр Ниццы принял делегацию оккупированного Крыма

Делегация мэра Ялты находилась с визитом в Ницце с 26 февраля по 1 марта. Встреча проходила с участием посла РФ во Франции Александра Орлова, передает "ЕвроПравда".

В Эстрози назвали визит делегации очень "символическим", поскольку он был осуществлен впервые со "времени проведения референдума о независимости и присоединении к России".

При этом на сайте мэра, который ранее уже высказывался в поддержку действий РФ, отмечается, что Ялта входит в состав Российской Федерации.

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"Продолжая подписание соглашения о побратимских отношениях между Ялтой и Ниццей 26 ноября 1960 года, мэр Ялты Андрей Постенко в присутствии посла РФ во Франции встретился с мэром Ниццы для подписания письма о намерениях по развитию дружественных отношений и возобновления побратимских отношений между Ялтой и Ниццей", - говорится в сообщении на сайте Эстрози.

Со стороны Кристиана Эстрози это уже не первое проявление дружеских чувств в отношении России. Во время визита в Москву он раскритиковал правительство Франции за нежелание поставлять "Мистрали". Также в знак поддержки Российской Федерации написал несколько сообщений на русском языке в Twitter.

Напомним, ранее депутат национального собрания Франции Тьерри Мариани заявил, что намерен снова посетить со своими коллегами оккупирован Крым, а до июня - Донбасс в ответ на резолюцию ПАСЕ о санкциях в отношении евродепутатов за подобные поездки.

Парламентская ассамблея совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой признала законной практику введения санкций против депутатов, которые посещают оккупированные территории, в том числе – Крым.