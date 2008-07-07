Ехануров: Черноморский флот нам не мешает, мы прекрасно работаем

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ надеется, что отношения между флотами и военнослужащими Украины и России будут нормальными, „и никаких проблем и забот ни городу (Севастополю – УНИАН), ни стране” военные доставлять не будут.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера в прямом эфире ТРК Военно-морских Сил Украины „Бриз” (Севастополь).

„Черноморский флот нам не мешает, мы прекрасно работаем. Сегодня мы с командующим флота (командующим ЧФ РФ вице-адмиралом Александром КЛЕЦКОВЫМ, который 6 июля присутствовал на праздновании 16-й годовщины ВМС Украины — УНИАН) вместе проводили мероприятия. У нас прекрасные отношения на уровне министров обороны, мы решаем все вопросы”, – сказал Ю.ЕХАНУРОВ, отвечая на вопрос телезрителей об отношениях между ВМС Украины и Черноморским флотом РФ, военных ведомств двух стран. „Сейчас мы конкретно решаем вопрос полигона «Нитка» (полигон в районе города Саки для тренировки пилотов палубной авиации — УНИАН). И никаких проблем нет. А то, что в 2017 году они должны завершить свою работу... ну так они завершат, потому что так Конституцией определено”, – добавил он.

Ю.ЕХАНУРОВ также выразил надежду, что отношения между двумя флотами и между военными будут нормальными, и никаких проблем или забот ни городу, ни стране военные не будут создавать. “Ну а политики должны принимать свои решения”, – отметил он.

Министр отметил, что его „искренне поражает то, что кое-кто думает, что не существует никаких отношений между военными ведомствами Украины и России”. „Действует комиссия двух президентов „Ющенко-Медведев”, действуют комитеты, и я возглавляю подкомитет безопасности и обороны. Мы встречаемся с российскими коллегами, мы работаем, и каждый из нас ставит вопросы, которые есть к другой стороне. Мы вместе работаем, например, „Антонов-70”. Мы сейчас договариваемся о сотрудничестве о его завершении. Есть какие-то бытовые, другие вопросы. Это нормальные дела. У нас возникают сотни вопросов”, – сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Кроме того, он отметил, что военные всегда хорошо относятся друг к другу. “И, честно говоря, я удивляюсь конфронтации, которая время от времени возникает в средствах массовой информации”, – отметил министр. „Это отображение каких-то политических сил, кто-то на этом зарабатывает себе на следующие выборы. Откровенно говоря, странно, что такое есть, тем более в Севастополе, где так мирно все сосуществуют”, – добавил он.

Комментируя инцидент, который произошел в Севастополе 5 июля, когда на Графской пристани была установлена памятная доска в честь 90-летия подъема украинского флага на кораблях Черноморского флота, Ю.ЕХАНУРОВ сказал: „Порядок будет. У нас есть страна, у нас есть власть, и те, кто попробует как-то по-другому решать вопрос, то они поймут, что власть применить мы тоже умеем”.

Как сообщал УНИАН, представители определенных политических сил Крыма 5 июля прорвали оцепление, демонтировали только что прикрепленную в честь 90-летия подъема украинского флага на кораблях Черноморского флота мемориальную доску и утопили ее в Севастопольской бухте. Двое злоумышленников были задержаны правоохранительными органами.