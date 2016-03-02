Сегодня ЕС может продлить санкции против Януковича и его соратников - СМИ

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на свои источники в ЕС.

По словам дипломатических источников в ЕС, решение может быть опубликовано в официальном Журнале ЕС 5 марта, поэтому они сразу вступят в силу.

При этом, из санкционного списка ЕС может быть изъято имя министра здравоохранения времен президентства Януковича Раисы Богатыревой.

В конце января Суд Евросоюза, расположенный в Люксембурге, вынес решение по объединенному делу Николай Азаров (экс-премьер) и Алексей Азаров против Европейского совета, а также по делам Сергея Арбузова (бывший первый вице-премьер) и Эдуарда Ставицкого (экс-министр энергетики и угольной промышленности).

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Суд установил, что должностные лица не могут быть подвергнуты санкциям только за то, что в третьей стране начато предварительное расследование их действий. Следовательно, все без исключения активы этих лиц, арестованы в ЕС, должны быть «разморожены».

Отмечается, что причиной санкций, которые вступили в действие 6 марта 2014 года – вскоре после Майдана и бегства Януковича и его окружения была и остается такой: «за злоупотребления государственными средствами и их незаконное выведение из Украины». Санкции уже продлевались в прошлом году.