Климкин: ООН должна повлиять на РФ, чтобы допустить международные организации в оккупированный Крым
21:38, 01 марта 2016Политика
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает, что Организация Объединенных Наций должна призвать Российскую Федерацию предоставить допуск международным организациям для наблюдения за соблюдением прав человека в Крыму.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время своего выступления на 31-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).
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"Постоянное присутствие международных организаций, в том числе ООН, Совета Европы и ОБСЕ должно быть разрешенным в Крыму для наблюдения за положением с правами человека. Совет ООН по правам человека должен настоятельно призвать Российскую Федерацию как оккупационную державу открыть Крым для общепринятых и наблюдательных механизмов международных организаций по правам человека", - подчеркнул Климкин.
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