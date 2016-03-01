Климкин: ООН должна повлиять на РФ, чтобы допустить международные организации в оккупированный Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал во время своего выступления на 31-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

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"Постоянное присутствие международных организаций, в том числе ООН, Совета Европы и ОБСЕ должно быть разрешенным в Крыму для наблюдения за положением с правами человека. Совет ООН по правам человека должен настоятельно призвать Российскую Федерацию как оккупационную державу открыть Крым для общепринятых и наблюдательных механизмов международных организаций по правам человека", - подчеркнул Климкин.