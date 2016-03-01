Более половины украинцев выступают против амнистии боевиков - опрос

Более 60% граждан Украины выступают против амнистии лиц, воевавших в рядах террористических группировок "ДНР/ЛНР".

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина с 8 по 17 февраля.

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В частности, на вопрос, проголосовали бы ли они за внесение изменений в Конституцию Украины, если бы эти изменения предусматривали амнистию лиц, воевавших на стороне "ДНР/ЛНР", 62,6% опрошенных ответили отрицательно.

При этом 22,3% выразили поддержку амнистии боевиков, а 15,1% затруднились ответить.

Отвечая на аналогичный вопрос, но в части предоставления возможности назначать на оккупированных территориях руководителей прокуратуры и судов с участием «местных органов самоуправления», 55,3% респондентов выступили против этого. 30,1% поддержали предоставление такого права "ДНР/ЛНР" и 13,1% затруднились ответить.

Также 55,5% высказались против предоставления возможности «местным советам» «ДНР/ЛНР» формировать самостоятельную языковую и культурную политику. При этом 32% поддерживают это, а 12,5% затруднились ответить.

Вместе с тем 62,1% опрошенных выступили против предоставления полномочий «местным советам» на территориях "ДНР/ЛНР" формировать самостоятельную экономическую, в том числе внешнеэкономическую, политику. 23,9% поддержали это, а 14% затруднились ответить.

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Также респондентов спросили о возможности предоставления «представителям «ДНР/ЛНР» права блокирующего голоса на внешнеполитические и внешнеэкономические решения органов украинской власти. 74,2% опрошенных не поддержали предоставления такого права, 13% - поддержали, а 12,8% затруднились ответить.

Всего по выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2 тыс. человек в возрасте от 18 лет во всех областях Украины (без учета населения оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей). Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.