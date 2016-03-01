Махницкий пообещал явиться на допрос 2 марта, узнав о своем вызове в Генпрокуратуру из СМИ

Бывший исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Олег Махницкий намерен прийти на допрос в главное следственное управление Генеральной прокуратуры 2 марта.

Об этом он сообщил на свое странице в Facebook.

«25 февраля из СМИ мне стало известно о вызове меня в Генеральную прокуратуру Украины для допроса. Однако время, когда меня вызывают, не указано, никаких сообщений по этому поводу не получал. Поэтому, аналогичным образом, сообщаю, что прибуду для допроса в Главное следственное управление ГПУ по адресу, указанному в сообщении (г. Киев, ул. Борисоглебская,18, каб. 508), 2 марта 2015 г. в 12.00», - написал Махницкий.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля в пресс-службе ГПУ сообщили, что Махницкого вызывают в главное следственное управление в качестве свидетеля в уголовном производстве о препятствовании расследованию "противодействия протестным акциям".

"В ходе проведения досудебного расследования принимаются меры по вызову для допроса в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве бывшего и.о. генерального прокурора Украины Махницкого А.И., поскольку последний на систематические вызовы к следователю не является", - сообщили в ГПУ.

Отмечается, что Махницкий вызван к старшему следователю по особо важным делам ГСУ Генпрокуратуры Козюре.