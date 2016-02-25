Генпрокуратура вызывает на допрос Махницкого

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПУ.

Отмечается, что отделом по расследованию преступлений, совершенных работниками органов прокуратуры, управления по расследованию преступлений, совершенных сотрудниками правоохранительных органов, Главного следственного управления ГПУ расследуется уголовное производство по фактам превышения должностными лицами ГПУ служебных полномочий по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.

Эти должностные лица, как отмечает ведомство, препятствовали проведению досудебного расследования в уголовных производствах по фактам противодействия протестным акциям.

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"В ходе проведения досудебного расследования принимаются меры по вызову для допроса в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве бывшего и.о. генерального прокурора Украины Махницкого О.И., поскольку последний на систематические вызовы к следователю не является", - сказано в сообщении.

Как утверждает Генпрокуратура, с декабря 2015 по февраль 2016 года следователи звонили на номер, находящийся в пользовании Махницкого, с целью пригласить его для допроса в качестве свидетеля в указанном уголовном производстве, однако в ходе звонков "было установлено, что данный номер оператором мобильной связи не обслуживается".

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Одновременно заказным приоритетными письмами Махницкому были направлены повестки по адресу его проживания во Львове и Киеве, однако повестки вернулись в ГПУ в связи с тем, что адресат по указанным адресам не проживает.

Отмечается, что Махницкий вызван к старшему следователю по особо важным делам ГСУ Генпрокуратуры Козюре.