Портнов рассказал об инициаторах "закона Савченко", по которому освобожден Лозинский

При этом СМИ сделали ударение на том, что именно суд опять сделал что-то антиобщественное, пишет на своей странице в Facebook украинский политик и бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

Он напомнил, что решение освободить из колонии несколько тысяч осужденных за особо тяжкие преступления приняла правящая парламентская коалиция по инициативе депутатов фракции, членом которой был сам Виктор Лозинский и депутата "Народного фронта" - одного из руководителей парламентского комитета по правосудию.

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"Думаю нужно также сказать, что как раз Виктор Лозинский - один из немногих, кто понес реальное наказание по приговору суда, проведя годы в СИЗО и колонии", - отметил Портнов.

Кроме того, он рассказал, что Лозинский освобождается из колонии именно на основании закона. "Роль же суда сводится к тому, чтобы зафиксировать точное применение закона к осужденному лицу и выписать документ для технического пересечения ворот колонии", - подытожил политик.

Сегодня появилась новость о том, что суд принял решение освободить из колонии Виктора Лозинского... Опубликовано Андрей Портнов 29 февраля 2016 г.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что суд решил применить условно-досрочное освобождение по "закону Савченко" к бывшему нардепу Виктору Лозинскому, осужденному за убийство.