Суд решил отпустить экс-нардепа Лозинского по "закону Савченко" (документы)

Об этом говорится в тексте решения суда, текст которого обнародовал на своей странице в Facebook экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.

Стало известно, что суд удовлетворил ходатайство адвоката Лозинского Виктора Грицюка об условно-досрочном освобождении.

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В свою очередь, прокуратура может обжаловать данное решение суда.

Ранее Лозинский подал документы на пересчет срока по так называемому "закону Савченко". Так, в отбытый срок зачтено 4 года и 36 дней (Лозинскому дали 10 лет тюрьмы - Ред.).

Так работает теневая сторона закона "Савченко". Те кто не попал напрямую под его действие, освобождаются по УДО. Скоро! В вс... Опубликовано Сергей Стареньким28 февраля 2016 г.

Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Виктор Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка. По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Виктора Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Валерия Олийныка. Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам уменьшил наказание Виктору Лозинскому до 10 лет заключения.