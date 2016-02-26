Главной предпосылкой реинтеграции Крыма является опережающее развитие экономики Украины – Порошенко

Об этом говорится в обращении президента по поводу второй годовщины начала сопротивления российской оккупации Крыма.

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Он подчеркнул, что Украина будет решительно защищать коллективные права культурных и религиозных сообществ на территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя, в частности права этнических украинцев, а также коренных народов – крымских татар, крымчаков и караимов, других национальных меньшинств, всех украинских патриотов, которые не признали оккупационный режим и доступным им способом сопротивляются.

«Для защиты их прав, в том числе и права на протест, мы будем широко привлекать международные организации. Главной же предпосылкой реинтеграции временно оккупированной территории является опережающее развитие экономики Украины, ее демократических институтов и механизмов защиты прав человека, рост уровня и качества жизни людей», - отметил глава государства.

Вместе с тем Порошенко поблагодарил всех крымчан, которые в чрезвычайно сложных условиях авторитарного режима и преследования инакомыслия в Крыму не прерывают своего гражданской и духовной связи со своей настоящей Родиной – Украиной».