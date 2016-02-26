УКРОП официально выдвинул куратора батальона "Кривбасс" кандидатом на должность городского головы Кривого Рога

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь партии Евгения Кравчук. «Николая Колесника, куратора батальона «Кривбасс», лидера местной организации партии единогласно поддержали 14 участников городской партконференции. Недавно его кандидатуру одобрили и делегаты седьмого съезда УКРОПа», - написала она.

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Как сообщал УНИАН, Криворожский горизбирком по результатам второго тура выборов городского головы, которые состоялись 15 ноября 2015 года, объявил победителем представителя "Оппозиционного блока" Юрия Вилкула. По информации, размещенной на сайте ЦИК, он получил 89 209 тыс. голосов избирателей (49,25%), а его соперник, представитель "Самопомочи" Юрий Милобог - 88,457 тыс. голосов (48,83%).

Кандидат от "Самопомочи" заявил о фальсификации и оспаривал объявлены результаты выборов в судах. Однако суды отклонили его иски.

23 декабря Верховная Рада приняла закон о проведении 27 марта 2016 года внеочередных выборов Криворожского городского головы. 30 января президент Петр Порошенко подписал этот закон.