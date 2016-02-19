УКРОП призвал патриотические партии объединиться на досрочных выборах в Раду

«Опыт двух предыдущих парламентских кампаний убедительно доказывает: если патриотические силы идут на выборы порознь и создают ситуацию излишней политической борьбы между патриотами, этим могут воспользоваться агенты Кремля или коррупционеры в провластных партиях», – отмечается в принятой на съезде резолюции о предстоящих досрочных выборах в Верховную Раду Украины.

Читайте такжеКорбан будет баллотироваться в Раду

По мнению делегатов съезда, пока в парламенте нет достаточного количества голосов для изменения избирательного законодательства, поэтому выборы, скорее всего, будут проходить по действующему закону. Оптимальной формой сотрудничества они подразумевают систему, согласно которой патриотические партии будут выдвигать собственные отдельные партийные списки, а на каждом округе будет выдвинут единый кандидат от этих сил.

Между тем, любое блокирование с партиями провластного направления и партиями, которые возникли на обломках политических сил режима Януковича, "укроповцы" считают невозможным. Ведь первые – это лидерские проекты, направленными на использование власти для собственного обогащения, а вторые являются средством избежать ответственности за прошлые преступления и убежищем для агентов Кремля.

«Мы понимаем идеологическую разницу в подходах и конкретных политических шагах между различными политическими силами патриотического направления. Поэтому готовы предложить и публично обсудить ряд принципов, несомненных для любой патриотической партии, а также зафиксировать их совместным решением в общей межпартийной декларации», – предложили в обращении к патриотам представители УКРОПа.