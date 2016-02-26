Закон о "партийном рабстве" напечатали в "Голосе Украины"

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Вчера, 25 февраля, на сайте ВР появилась информация, что президент Петр Порошенко подписал этот закон.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля ВР приняла изменения в закон о выборах народных депутатов (относительно исключения кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе).

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Законом (№3700) устанавливается, что партия, выдвинувшая кандидата в депутаты, включенного в ее избирательный список, который принял участие в распределении депутатских мандатов, может принять решение об исключении кандидата в депутаты, который по итогам результатов выборов считается неизбранным, из своего избирательного списка в любое время после дня выборов до принятия решения ЦИК о признании его избранным. Такое решение принимается согласно уставу партии, съездом, собранием, конференцией партии. Выписка из протокола этих мер, подписанная председательствующим, и решение, подписанное руководителем и скрепленное печатью партии, не позже чем на 5-й день со дня принятия решения передаются в ЦИК. На основании этих документов ЦИК не позже чем на 5-й день со дня их получения принимает решение об исключении указанного в решении кандидата в депутаты из избирательного списка партии.

Также предусматривается, что действие этого закона распространяется на избирательные списки кандидатов в народные депутаты от партий, которые были субъектами избирательного процесса на внеочередных выборах 26 октября 2014 года.

В то же время гражданская сеть «ОПОРА» подчеркнула, что изменения в Закон «О выборах народных депутатов Украины» грубо нарушают конституционные избирательные права граждан.

Эксперты обращают внимание на то, что закон вводит возможность исключения кандидатов в народные депутаты из избирательных списков уже после объявления результатов голосования на основании решения съезда партии.

«В случае вступления в силу этого закона съезды партий смогут изменять очередность получения мандатов кандидатов, включенных в избирательные списки парламентских политических сил. В то же время законодатель не определил оснований для принятия решения съездом партии об исключении кандидата из избирательного списка после объявления результатов голосования», - считают авторы заявления.

По их словам, также закон не содержит процедур принятия соответствующего решения съездом партии.

В «ОПОРЕ» считают, что закон об исключении кандидатов из избирательных списков поставил партийные интересы выше политических прав граждан, поскольку возможность отзыва кандидатов из списка после голосования нарушает их право быть избранными, а избиратели, которые голосовали за весь список в целом, избирать своих представителей.

«Законопроект №3700 предоставляет неограниченные возможности руководству партии пересматривать перечень уже де-факто избранных лиц после объявления результатов голосования, что противоречит рекомендациям и выводам авторитетных международных организаций, таких как Парламентская ассамблея Совета Европы и Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) о недопустимости партийного диктата над избранными народными представителями», - отмечается в заявлении. «Пересмотр избирательного списка после объявления результатов голосования изменяет содержание волеизъявления избирателей», - предостерегают в «ОПОРЕ».