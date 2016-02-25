Порошенко подписал три закона из "безвизового пакета"

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В частности, подписан законы: о деятельности Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными преступным путем; о внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы по части усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации; о прозрачности деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры с целью выполнения рекомендаций Международного валютного фонда.

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Эти законы были внесены на рассмотрение Верховной Рады главой государства как неотложные и приняты 18 февраля 2016 года. Их основная цель – обеспечить выполнение критериев в сфере борьбы с коррупцией, необходимых для отмены визового режима с Евросоюзом, в частности, процедуры ареста имущества и института специальной конфискации, деятельности Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"По закону об электронном декларировании продолжаются консультации с Европейской комиссией с целью выработки возможных изменений, которые президент готов внести в парламент. Эти изменения, как считает глава государства, будут соответствовать лучшим европейским практикам", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что глава государства призывает завершить процедуру назначения полного состава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и обеспечить его надлежащее функционирование.