Кононенко считает, что следствие вокруг обвинений Абромавичуса затягивается

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Прошло две недели как я обратился в НАБУ с ходатайством о проведении очной ставки между мной и министром МЭРТ Айварасом Абромавичусом. Предполагалось, что она могла бы состояться завтра, но, по моей информации, ее не будет из-за того, что г-н Абромавичус уехал заграницу", - говорится в сообщении.

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Кононенко высказал мнение, что "следственные действия замедляются".

"Еще раз повторяю, что хочу, чтобы истина была установлена как можно быстрее, и поэтому предлагал в ходе следствия пройти Абромавичусу через исследование "полиграфом", а также - через перекрестный допрос", - отметил нардеп.

Также Кононенко выразил надежду, что Национальное антикоррупционное бюро "найдет возможность не замедлять следствие за уклонение Абромавичуса и общество получит ответы на все вопросы".

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Пройшло два тиждні як я звернувся до НАБУ із клопотанням щодо проведення очної ставки між мною та міністром МЕРТ Айварас... Posted by Igor Kononenko on Thursday, February 25, 2016

Как сообщал УНИАН, 3 февраля министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус заявил, что решил подать в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины. Согласно заявлению министра, такое решение он принял в связи с политическим давлением со стороны народного депутата фракции "БПП" Кононенко.