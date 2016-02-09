Кононенко просит НАБУ провести очную ставку с Абромавичусом

Об этом сам Кононеко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я обратился с ходатайством к Национальному Антикоррупционному бюро Украины, в котором попросил следствие провести очную ставку как с министром экономического развития Айварасом Абромавичусом, так и с другими лицами, причастными к его обвинениям. Также в ходатайстве отметил, что готов дать разрешение к доступу к моим “возможным” разговорам и СМС-перепискам с господином министром", - написал Кононенко.

"Как вы уже знаете, я призвал господина Абромавичуса вместе со мной пройти открытое тестирование на полиграфе. К сожалению, пока ответа от него нет. Хотя тестирование на полиграфе не является распространенной практикой, однако в этом деле, учитывая ее значительный резонанс, такой шаг был бы очень кстати", - отметил депутат.

Сегодня я обратился с ходатайством к Национального Антикоррупционного бюро Украины, в котором попросил провести следствие очн... Опубликовано Igor Kononenko8 февраля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля Айварас Абромавичус подал в отставку с поста министра экономического развития и торговли Украины, назвав ключевой причиной увольнения конфликт с первым заместителем руководителя фракции БПП Игорем Кононенко, который, по словам Айвараса Абромавичуса, пытается расставить своих людей в министерстве и на подконтрольных ему предприятиях, чтобы контролировать денежные потоки.

Кононенко назвал эти обвинения попыткой переложить ответственность за неудачи в работе министерства и предложил Абромавичусу пройти полиграф.

НАБУ открыло уголовное производство в связи с заявлениями Айвараса Абромавичуса. Сегодня около двух часов назад Абромавичус приехал в НАБУ для дачи показаний.