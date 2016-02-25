Бессмертный рассказал, когда в политической подгруппе в Минске можно ожидать сдвиги

Об этом Украинской правде рассказал представитель Украины в политической подгруппе Роман Бессмертный.

"Сегодня мы предложили паритетный принцип подхода к решению этих вопросов. Что имеется в виду? Если формируется определенный организационный институт в этом (избирательном - УП) процессе, то должны исходить из обязательного участия трех сторон. Например, представитель общины отдельного населенного пункта, если мы говорим об участковой комиссии, представитель от ЦИК и представитель от международной организации", - сказал он.

"Но, к сожалению, даже этот принцип был отклонен. Очень сложно искать дальнейшие предложения. Но мы работаем и будем искать варианты", - сказал он.

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Он добавил, что "почти после каждого обсуждения посредник констатировал, что между участниками есть принципиальные различия".

"На ходе диалога сильно отражается приближение встречи в нормандском формате. Спешка не работает на качество в этом процессе", - отметил Безсмертный.

Он также отметил, что другие политические вопросы - иммунитета, амнистии, перспективы статуса региона - остаются в стороне.

Бессмертный считает, что сдвинуть ситуацию в политической плоскости может решение вопросов в других подгруппах.

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"Есть надежда на то, что решение гуманитарных и вопросов безопасности позволит сдвинуть с места политические вопросы. Я не случайно говорю, что политическая группа начала работать преждевременно, это создало проблемы и в самой группе, которые экстраполируются на другие группы", - пояснил он.

При этом Бессмертный высказал мнение, что заявления боевиков о назначении выборов на определенные даты является попыткой давления.