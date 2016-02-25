Кабмин одобрил создание Нацагентства по розыску активов, полученных коррупционным путем

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

«Наконец-то мы создали агентство по розыску активов, полученных коррупционным путем», - сказал Яценюк.

Ранее министр юстиции Павел Петренко отмечал, что работа Нацагентства будет регламентирована специальным законом, вошедшим в общий пакет антикоррупционного законодательства.

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"Речь идет об одном из законов, который касается создания Национального агентства по розыску управления активами, полученными коррупционным путем", - сказал Петренко.

"Согласно закону мы должны создать этот орган. И я сегодня прошу членов правительства вынести на рассмотрение проект постановления о создании Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными коррупционным путем", - добавил министр юстиции.