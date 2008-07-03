Ющенко: НКРЭ берет под козырек, когда ей шепчут с одного адреса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО раскритиковал деятельность Национальной комиссии регулирования электроэнергетики.

Как передает корреспондент УНИАН, на форуме «Власть и бизнес - партнеры», который проходит сегодня в Киеве, В.ЮЩЕНКО отметил, что деятельность НКРЭ имеет негативное влияние как на рынок электроэнергии, так и на газовый рынок.

«Этот орган стал уже политическим органом. Он не может принимать не заангажированных профессиональных решений, в которых нуждается сегодня рынок. Что ему шепнули с одного адреса, то он берет под козырек", - сказал Президент.