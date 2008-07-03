У Черновецкого не могут ждать, пока Кабмин отложит большую политику

При Киевской городской государственной администрации будет создана совместная рабочая группа по изучению вопроса подорожания хлеба, целью которой будет найти оптимальное решение для того, чтобы защитить малообеспеченных киевлян и чтобы предприятия, производящие хлеб, не работали себе на убыток.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО.

По его информации, в состав рабочей группы войдут представители КГГА и депутаты Киевсовета.

«Для того, чтобы найти выход из ситуации, в которой находятся столичные производители хлеба, принято решение о создании рабочей группы из представителей горгосадминистрации, и в которую предложено всем депутатским фракциям Киевсовета делегировать своих представителей с целью объективности работы группы. Это действительно важный вопрос, который необходимо решить в ближайшее время”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО, подчеркнув, что столичные власти не намерены ожидать, “пока Кабмин отложит в сторону большую политику и обратит внимание на ту тяжелую ситуацию, которая сложилась у производителей хлеба».

Он отметил, что в связи с подорожанием всех компонентов для производства хлеба, энергоносителей и с ростом инфляции отрасль не может работать в тех рамках, которые определены постановлением Кабинета Министров Украины несколько лет назад.

«Мы не можем решить проблему хлебопекарской отрасли в масштабах всей страны, однако решение проблемы в масштабах Киева позволит взять на вооружение наш опыт, как другим органам самоуправления, так и правительству”, - убежден А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня руководство открытого акционерного общества «Хлеб Киева» (в составе какого ОАО «Киевхлеб» и ОАО «Киевмлин») заявило, что с 7 июля вынуждено в одностороннем порядке поднять рознично-отпускные цены на свою продукцию.

Согласно сообщению, с 7 июля цена батона «Нива» будет составлять 2,30 грн. (вместо теперешних 1,40 грн.), хлеба «Украинский» - 3,16 грн. (сегодня 1,64 грн.), хлеба «Пшеничный» - 2,68 грн. (сегодня – 1,60 грн.).

Мэр столицы Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что власти Киева намерены договариваться с хлебзаводами, и пообещал урегулировать вопрос с ценами на социальные сорта хлеба «в интересах киевлян».