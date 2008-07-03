Ющенко утвердил план подготовки своего визита в Австрию

Тимошенко должна обеспечить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом утвердил план мероприятий по подготовке своего рабочего визита в Республику Австрия. Как сообщает пресс-служба Президента, согласно указу, также В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров обеспечить выполнение указанного плана мероприятий. Как сообщал УНИАН, 8 июля В.ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Австрию.

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