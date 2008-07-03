Ющенко утвердил план подготовки своего визита в Австрию

15:41, 03 июля 2008
Политика
534 0

Тимошенко должна обеспечить

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом утвердил план мероприятий по подготовке своего рабочего визита в Республику Австрия.

Как сообщает пресс-служба Президента, согласно указу, также В.ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров обеспечить выполнение указанного плана мероприятий.

Как сообщал УНИАН, 8 июля В.ЮЩЕНКО осуществит рабочий визит в Австрию.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter