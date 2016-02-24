В "Самопомочи" рассказали, что стало катализатором для выхода фракции из коалиции

Он отметил, что "Самопомич" перед выходом из коалиции понимала всю сложность ситуации в стране, передает "Сегодня".

"Мы до последнего делали все возможное, чтобы парламент был дееспособным, чтобы он работал в соответствии с регламентом. Очень важная функция лежит на коалиции", - рассказал Садовый.

Он подчеркнул, что первые голосования, в которых коалиция не находила взаимопонимания в себе и начала приглашать людей со стороны, бывших регионалов, показали, что что-то тут не так.

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"Это было раз, было два, потом голосование за назначение генпрокурора Виктора Шокина, и очень многие законы, которые на самом деле не полезны для страны... Конечно, катализатором процесса стало голосование за отставку правительства", - заявил мэр Львова.

Кроме того, он рассказал, что решение о выходе из коалиции "Самопомич" приняла единогласно.

Напомним, 18 февраля на заседании провода политической партии "Объединение" "Самопомич" было принято решение о выходе политсилы из коалиции.