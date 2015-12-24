Сакварелидзе инициирует передачу функций по отбору сотрудников в органы прокуратуры неправительственным и международным организациям

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сакварелидзе написал в Facebook.

Он отмечает, что 15 декабря начали работу новые местные прокуратуры, создание которых было первым этапом реформирования органов прокуратуры Украины. В связи с этим Сакварелидзе решил поделиться некоторыми выводами, сделанными им лично и «всей нашей командой» с учетом полученных уже результатов, недочетов и положительных моментов.

«Чтобы упредить все риски, минимизировать любое влияние самой системы и политических сил на дальнейший процесс реформирования, я хотел бы публично выступить с инициативой о полной передаче функций по отбору сотрудников на руководящие и рядовые должности в региональных прокуратурах и ГПУ украинским неправительственным и международным организациям», - заявил Сакварелидзе.

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Он также отмечает: «Мы готовы уже сейчас начать консультации со всеми участниками и партнерами реформаторских процессов в Украине и передать фактически все рычаги принятия решений международному совету действующих американских, европейских и канадских прокуроров под эгидой международной помощи Украине на переходной этап, чтобы обеспечить полную прозрачность и незаангажированность».

Как написал Сакварелидзе, безусловно, для успешной реализации этой инициативы необходима поддержка и воля всех, кто тем или иным образом причастен к процессу реформирования органов прокуратуры или имеет на него влияние.

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Он отмечает важность того, что сейчас у сторонников реформ в прокуратуре намного больше партнеров в системе, чем год назад. Сакварелидзе благодарит всех, кто не побоялся принять участие в «очень рискованном и болезненном процессе и, несмотря ни на что, не потерял веру в возможность и реальность изменений».

«От имени нашей команды хочу заверить всех в том, что мы готовы качественно обеспечить надлежащую реализацию последующих этапов реформирования органов прокуратуры Украины», - подчеркнул он, добавив, что, несмотря на все плюсы и минусы процесса, постоянное противостояние с антиреформаторскими силами, удалось сдвинуть дело с «мертвой точки».