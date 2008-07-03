Посол Франции советует Украине не смотреть свысока на предложения ЕС

Европейский Союз ожидает, что Украина решительно возьмется за реформы, которые она обязалась провести.

Об этом сказал посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН в интервью газете «День», напечатанном в №114 от 3 июля 2008 года. (Франция начала председательство в ЕС 1 июля -УНИАН).

«ЕС ожидает от Украины ответа на те политические сигналы и надежды, которые были направлены от Европы к Украине. ЕС ожидает, что Украина решительно возьмется за осуществление тех реформ, по которым она брала обязательства», - сказал он.

По словам посла, прежде всего это касается реформы судебной системы. С другой стороны, отметил он, Европейский Союз выступает за то, чтобы Украина как можно лучше, в полной мере воспользовалась всеми возможностями, которые предлагают существующие форматы отношений и инструменты сотрудничества, в частности твиннинга, сотрудничества между администрациями Украины и Европы с целью приближения украинских стандартов управления к европейским.

Ж-П.ВЕЗИАН также отметил, что ЕС стремится планировать отношения с Украиной на долгосрочную перспективу. «Следовательно, речь идет о необходимости обеспечения политической стабильности в Украине, гармоничной работы между ветвями власти, при которой парламент будет иметь возможность еффективно работать в комитетах и принимать необходимые законы», - сказал он, добавив, что если Украина примет во внимание все эти аспекты, то это будет залогом успеха не только проведения саммита в Эвиане, но и на дальнейший период.

Посол также отметил, что Франция желает, чтобы саммит Украина-ЕС во французском городе Эвиан в сентябре этого года завершился успешно, дав обеим сторонам возможность сблизиться и лучше понять обоюдные надежды и стремления. Он напомнил, что Украина ожидает определенных политических сигналов: это и европейская перспектива, и возможность введения безвизового режима.

По мнению посла, не стоит смотреть свысока или с определенным недоверием как на Европейскую политику соседства (ЕПС), так и на инициативу «Восточного партнерства». «Ведь это, в конечном итоге, не мешает Украине готовиться и делать все необходимое, чтобы однажды стать полноценным кандидатом на членство в ЕС», - сказал он.

По словам Ж-П.ВЕЗИАНА, на сегодня Украина имеет проблемы с использованием всех возможностей, предусмотренных Европейской политикой соседства: не стоит пренебрегать ни одним из инструментов, которые позволяют приблизиться к европейским стандартам.