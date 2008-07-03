Посол Франции советует Украине не смотреть свысока на предложения ЕС
Везиан напоминает об обязательствах
Европейский Союз ожидает, что Украина решительно возьмется за реформы, которые она обязалась провести.
Об этом сказал посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН в интервью газете «День», напечатанном в №114 от 3 июля 2008 года. (Франция начала председательство в ЕС 1 июля -УНИАН).
«ЕС ожидает от Украины ответа на те политические сигналы и надежды, которые были направлены от Европы к Украине. ЕС ожидает, что Украина решительно возьмется за осуществление тех реформ, по которым она брала обязательства», - сказал он.
По словам посла, прежде всего это касается реформы судебной системы. С другой стороны, отметил он, Европейский Союз выступает за то, чтобы Украина как можно лучше, в полной мере воспользовалась всеми возможностями, которые предлагают существующие форматы отношений и инструменты сотрудничества, в частности твиннинга, сотрудничества между администрациями Украины и Европы с целью приближения украинских стандартов управления к европейским.
Ж-П.ВЕЗИАН также отметил, что ЕС стремится планировать отношения с Украиной на долгосрочную перспективу. «Следовательно, речь идет о необходимости обеспечения политической стабильности в Украине, гармоничной работы между ветвями власти, при которой парламент будет иметь возможность еффективно работать в комитетах и принимать необходимые законы», - сказал он, добавив, что если Украина примет во внимание все эти аспекты, то это будет залогом успеха не только проведения саммита в Эвиане, но и на дальнейший период.
Посол также отметил, что Франция желает, чтобы саммит Украина-ЕС во французском городе Эвиан в сентябре этого года завершился успешно, дав обеим сторонам возможность сблизиться и лучше понять обоюдные надежды и стремления. Он напомнил, что Украина ожидает определенных политических сигналов: это и европейская перспектива, и возможность введения безвизового режима.
По мнению посла, не стоит смотреть свысока или с определенным недоверием как на Европейскую политику соседства (ЕПС), так и на инициативу «Восточного партнерства». «Ведь это, в конечном итоге, не мешает Украине готовиться и делать все необходимое, чтобы однажды стать полноценным кандидатом на членство в ЕС», - сказал он.
По словам Ж-П.ВЕЗИАНА, на сегодня Украина имеет проблемы с использованием всех возможностей, предусмотренных Европейской политикой соседства: не стоит пренебрегать ни одним из инструментов, которые позволяют приблизиться к европейским стандартам.