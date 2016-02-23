"Самопомич" победила бы на выборах в ВР, БПП скатился на 6 место - опрос Института Горшенина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина.

Также в ходе опроса в список опций была внесена потенциальная “партия Саакашвили”. В случае, если бы такая партия участвовала в выборах, она бы заняла второе место с 12,2% голосов.

Исследование показало, что за Радикальную партию готовы проголосовать 10,3% опрошенных, за "Блок Петра Порошенко "Солидарность" - 8,5%, за ВО “Свобода” - 7,3%, за "Украинское объединение патриотов – УКРОП" - 6,1%, за "Громадянскую позицию" - 5,6%, за “Народный фронт” - 2,8%, за “Видродження” - 2,7%, за “Народный контроль” - 1,7%, за Аграрную партию - 1,4%, за “Наш край” - 0,9%, за "Демократический Альянс" - 0,3% респондентов. За другие партии готовы проголосовать 3,5%.

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В то же время, если бы на выборах не было потенциальной “партии Саакашвили”, то, по результатам опроса, “Самопомич” поддержали бы 15,6% опрошенных, “Батькивщину” - 14%, “Оппозиционный блок” - 12,8%, Радикальную партию - 12,5%, БПП "Солидарность" - 9,7%, ВО “Свобода” – 8,6%, УКРОП - 6,3%, "Гражданскую позицию" - 6,1%, “Народный фронт” - 2,9%, “Видродження” - 2,7%, “Народный контроль” - 1,8%, Аграрную партию - 1,6%, "Наш край" - 0,7%, "ДемАльянс" - 0,3%, другие партии - 4,4% опрошенных.

Институт Горшенина провел опрос с 8 по 17 февраля. Всего было опрошено 2 тысячи респондентов, погрешность выборки не превышает 2,2%.