В ГПУ оценили шансы на реанимацию проваленных Шокиным реформ в ведомстве

Первый этап реформы прокуратуры – попытка набрать новых людей в местные прокуроры, также потерпела крах, говорится в расследовании "Украинской правды".

При этом дальнейшая судьба и скорость реформы прокуратуры во многом будет зависеть от того, кто станет генеральным прокурором, заявляет замгенпрокурора Давид Сакварелидзе.

Кроме того, согласно закону о прокуратуре, в апреле 2016-го должна заработать Квалификационно-дисциплинарная комиссия (КДК). Но при той имитации кадровых перемен, которые произошли в Генпрокуратуре, такой орган вряд ли станет эффективным и независимым, говорится в расследовании издания.

"Все зацементировано таким образом, что прокурорское самоуправление им уже не страшно", – печально констатирует Виталий Касько.

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Единственный шанс как отыграть ситуацию с реформой, по его мнению, может заключаться в том, чтобы пригласить в КДК прокуроров из ЕС, Канады и США. Такая идея уже обсуждалась с международными донорами.

"Эта комиссия будет независимой, и сможет эволюционным путем в течение трех лет очистить систему", – считает Касько.

Сам он прекрасно понимает степень и причины влияния президента на реформу прокуратуры. Очевидно, что пока Порошенко не захочет провести "чистку" в прокуратуре, вряд ли она произойдет.

Касько считает, что даже из старых прокуроров необходимо было создавать самоуправление, пока не выстроилась новая вертикаль Шокина.

"Система такая, что кто сидит в середине паутины не имеет значение, надо разрушить саму паутину", – говорит Виталий Касько.

Генпрокурор Шокин, по его словам, сознательно провалил реформу и легализовал старые кадры.

Напомним, 19 февраля заявление генерального прокурора Украины Виктора Шокина об отставке поступило в Администрацию президента. В тот же день президент Украины Петр Порошенко внес предложение относительно предоставления согласия Верховной Рады Украины на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины.