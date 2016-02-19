Заявление Шокина об отставке поступило в Администрацию президента

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Twitter.

«Генеральный прокурор Виктор Шокин написал заявление об увольнении. Оно сегодня поступило в Администрацию президента. Сам видел», - отметил пресс-секретарь.

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В то же время в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры подчеркнули, что не располагают какой-либо официальной информацией о написании Шокиным рапорта об отставке.