Заявление Шокина об отставке поступило в Администрацию президента
09:46, 19 февраля 2016Политика
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Заявление генерального прокурора Украины Виктора Шокина об отставке поступило в Администрацию президента.
Заявление Шокина поступило в АП / Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в своем Twitter.
«Генеральный прокурор Виктор Шокин написал заявление об увольнении. Оно сегодня поступило в Администрацию президента. Сам видел», - отметил пресс-секретарь.
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В то же время в Управлении по связям с общественностью и СМИ Генпрокуратуры подчеркнули, что не располагают какой-либо официальной информацией о написании Шокиным рапорта об отставке.
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