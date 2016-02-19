Посол ЕС заявил об отсутствии политической воли, чтобы в Украине наконец-то заработало антикоррупционное агентство

Об этом заявил председатель представительства ЕС в Украине Ян Томбинский, передает "112 Украина".

По его словам, преодоление коррупции в Украине - это вопрос нехватки политической воли.

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"Я не могу обосновать, почему агентство (по противодействию коррупции, - ред.) нельзя было создать за 8 месяцев. Это вопрос политической воли, ведь нет технических условий, которые бы не позволили это сделать. Как преодолеть коррупцию, это вопрос политической воли, поэтому мы видим картинку из этого агентства, что оно не может заработать, потому что кто-то не заинтересован в том, чтобы оно заработало."

Как сообщал УНИАН, ранее Томбинский отказался комментировать ситуацию вокруг кабинета министров.