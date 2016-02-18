Томбинский ожидает от властей Украины консолидации усилий в проведении реформ

Об этом он сказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН. "Что мне комментировать? Это украинском министрам и депутатам нужно комментировать, отчитываться украинскому правительству и в парламенте", - сказал Томбинский.

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При этом отвечая на вопрос относительно ожиданий Европейского Союза в связи с ситуацией с украинским правительством, посол отметил: "Наша ожидания - реформы, реформы и (снова) реформы. Консолидация реформ".

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Верховная Рада признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.

В тот же день фракция "Самопомич" заявила, что 17 февраля не придет на заседание Верховной Рады из-за провального голосования по отставке правительства.

17 февраля фракция «Батькивщина» заявила о выходе из парламентской коалиции.