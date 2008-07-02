Кабмин планирует сегодня утвердить изменения в бюджет-2008

Кабинет министров сегодня после встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО планирует утвердить изменения в бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Кабмина заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Мы с вами после консультаций с Президентом, которые начнутся в 11.00, будем рассматривать в окончательной редакции изменения и дополнения к бюджету, и наша задача - сегодня принять изменения и дополнения к бюджету 2008 года, которые дают возможность качественно улучшить всю бюджетную политику в стране», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Напомним, сегодня в 11.00 под председательством Президента Украины В.ЮЩЕНКО в Секретариате Президента состоится совещание по вопросам макроэкономической стабильности, в котором примут участие премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ.

27 июня Кабинет министров принял за основу концепцию изменений в государственный бюджет на 2008 год.