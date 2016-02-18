Рада приняла "безвизовый" закон о спецконфискации

Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно выполнения рекомендаций, которые содержатся в шестом докладе Европейской Комиссии о выполнении Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины относительно усовершенствования процедуры ареста имущества и института специальной конфискации» (регистрационный № 4054).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 252 из 336 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

По словам министра юстиции Павла Петренко, данный законопроект приводит украинское законодательство по вопросам спецконфискации и ареста имущества к европейским стандартам. По его словам, данный законопроект необходимо принять дляполучения безвизового режима с ЕС.

Петренко отметил, что проект закона, в случае принятия, дает возможность "нашим правоохранительным органам действительно возвращать активы от тех людей, которые использовались высокопоставленными коррупционерами в качестве подставных лиц, оффшорных кампаний, третьих лиц".

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В пояснительной записке отмечается, что данный законопроект разработан для обеспечения реализации в полной мере требований ЕС по выполнению Плана действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, неотъемлемой частью которого является необходимость имплементации Директивы ЕС от 3 апреля 2014 года 2014/42/EU об аресте и конфискацию предметов преступной деятельности и доходов от нее в ЕС.