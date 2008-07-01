Тимошенко: никто кроме бизнесменов не знает взяточников во власти

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призвала членов Совета предпринимателей при Кабинете министров совместно с правительством разрабатывать изменения к законопроектам, определяющим работу бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, такое заявление она сделала сегодня в ходе заседания Совета.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что для более быстрой подготовки законопроектов нужно, чтобы принципиальные изменения и дополнения разрабатывались не министерствами, а самими предпринимателями, поскольку именно они досконально знают проблемы, мешающие быстро и эффективно развиваться украинскому бизнесу.

В частности, она предложила создать специальную группу, которая бы в течение двух недель подготовила и передала свои предложения и изменения к законопроекту по Госзакупкам в Комитет Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, возглавляемый Натальей КОРОЛЕВСКОЙ.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала предпринимателей оказывать содействие при выявлении взяточников, а также тех чиновников, которые берут откаты при проведении процедур госзакупок.

«Только вы знаете, кто берет взятки», - подчеркнула премьер, отметив, что с помощью бизнесменов милиции будет гораздо легче выявлять и бороться с теми чиновниками, кто нарушает закон и использует процедуры госзакупок в своих корыстных интересах.

Ю.ТИМОШЕНКО также предложила свою кандидатуру в качестве сопредседателя Совета предпринимателей при Кабинете министров, и это предложение было поддержано членами совета.

Справка УНИАН. Совет предпринимателей как постоянно действующий консультативно-совещательный орган создан при Кабмине в феврале т.г. с целью обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти и субъектов хозяйственной деятельности на принципах партнерства, открытости и прозрачности.

В соответствии с положением о Совете предпринимателей, персональный состав Совета утверждает Кабинет министров Украины. Его председатель имеет двух заместителей.

Решения Совета имеют рекомендательный характер. В случае необходимости решения Совета реализуются путем принятия соответствующих актов Кабмина или поручений премьер-министра.

Совет предпринимателей при Кабмине возглавляет Оксана ПРОДАН.