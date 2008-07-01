Оппозиция испытает Тимошенко на "верность Путину"

Голосование по новому проекту Конституции от ПР станет экзаменом для Тимошенко по выполнению обязательств перед Путиным, заявил народный депутат Украины (Партия регионов) Юрий Бойко.

«Учитывая многовекторность нашего премьер-министра и тот фактор, что она говорит то, что от нее хотят услышать, можно предположить, что и в ходе встречи с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным были даны какие-то обещания и взяты обязательства, но, как мы видим, у нашего премьера проблемы с выполнением обязательств, поэтому мы (оппозиция) в ближайшее время проверим ее ответственность в части взятых обязательств перед РФ» - считает Юрий Бойко.

Комментируя итоги переговоров премьер-министров Украины и России, народный депутат сообщил: «На этой неделе Партия регионов внесет в Верховную Раду новой проект изменений в Конституцию, в которой предусматривается закрепление за русским языком статуса второго государственного и определение Украины как внеблокового государства, вот мы и проверим, как будет голосовать фракция БЮТ, как будут выполнены обязательства Тимошенко перед Российской Федерацией».