ВР начала заслушивать отчет правительства. Яценюк выступает с трибуны парламента (прямая трансляция)
16:42, 16 февраля 2016Политика
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Народные депутаты Украины начали заслушивать отчет правительства.
Скриншот видео
Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает с трибуны парламента.
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В правительственной ложе собрались члены Кабмина.
Яценюк отметил, что это первый годовой отчет правительства.
Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко призвал премьера Арсения Яценюка и Генпрокурора Виктора Шокина уйти в отставку.
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