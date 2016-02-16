ВР начала заслушивать отчет правительства. Яценюк выступает с трибуны парламента (прямая трансляция)

Народные депутаты Украины начали заслушивать отчет правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает с трибуны парламента. Читайте такжеВР сегодня может рассмотреть недоверие правительству, если будет 150 подписей - Гройсман В правительственной ложе собрались члены Кабмина. Яценюк отметил, что это первый годовой отчет правительства. Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко призвал премьера Арсения Яценюка и Генпрокурора Виктора Шокина уйти в отставку.

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