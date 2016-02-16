Порошенко призвал Яценюка и Шокина уйти в отставку

"Сегодня утром у меня была встреча и обстоятельный разговор с Генеральным прокурором. Я обратился к Виктору Николаевичу с предложением, чтобы он написал заявление об отставке. Виктор Шокин внедрил те реформы, которым в ГПУ оказывали сопротивление десятилетиями: лишение прокуратуры общего надзора, создание Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований, и тому подобное. Это с одной стороны. С другой, ГПУ, к сожалению, не смогла заручиться доверием общества. И именно поэтому на повестке дня стоит вопрос об отставке Генпрокурора", - говорится в заявлении.

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Также Порошенко заявляет о необходимости полной перезагрузки правительства.

"Теперь уже очевидно есть запрос на полную перезагрузку правительства. Пока что у премьер-министра сохраняется возможность выбрать,каким способом лучше дать пространство для реализации этого запроса", - отметил президент.

При этом он подчеркнул: "Момент для частичного обновления Кабинета министров упущен. О нем слишком долго говорили, и в результате - заболтали. Тотальное переформатирование Кабинета министров должно происходить на основе действующей коалиции в составе "Солидарности", "Народного фронта", "Самопомочи" и "Батькивщины".

Як відомо, сьогодні о 16.00 уряд має звітувати перед Верховною Радою щодо результатів виконання своєї програми. За результатами цього звіту має вирішитись доля Кабміну.

Как известно, сегодня в 16.00 правительство будет отчитываться перед Верховной Радой о результатах выполнения своей программы. По результатам этого отчета должна решиться судьба Кабмина.