"Народный фронт" выразил поддержку действующему правительству

Об этом заявила народный депутат Виктория Сюмар, передает Украинская правда.

"Фракция в полном составе поддержала премьер-министра", - отметила она.

По словам Сюмар, если будут собраны голоса за признание работы правительства неудовлетворительным, премьер потребует скорейшего рассмотрения постановления о недоверии правительству.

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В то же время собеседники УП во фракции отмечают, что ближайшее окружение Яценюка эмоционально восприняло решение БПП.

Несмотря на это, на фракции НФ не обсуждали возможность выхода из коалиции.

"Очевидно, что Арсений ночью еще будет говорить с Ляшко и Возрождением", - сказал один из депутатов.

Ранее УНИАН сообщал, что парламентская фракция "Блок Петра Порошенко" решила признать работу действующего Кабинета Министров под руководством Арсения Яценюка неудовлетворительной и собирать подписи за его отставку.