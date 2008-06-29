В Одессе прошла акция "Украина за НАТО!"

Около двухсот одесских сторонников вступления Украины в НАТО провели сегодня на Соборной площади Одессы гражданскую акцию «Украина за НАТО!», которую инициировали областной комитет «Украина-НАТО», областная организация общества «Просвита», городская организация партии «Реформы и порядок» и областной координационный совет «Украина за евроатлантическую интеграцию».

Как передает корреспондент УНИАН, участники митинга, преимущественно одесситы младшего и среднего поколений, держали в руках лозунги «Одесса – за НАТО!», «Европейские стандарты – через НАТО!», «НАТО гарантирует безопасность Украины», не «НАТО уничтожал Украину голодоморами и сибирскими концлагерями!» и др.

Как заявил, выступая на митинге, доцент Одесского национального университета им. Мечникова Алексей ЗАХАРИЯ, «многие из одесситов недостаточно проинформированы о деятельности структур Североатлантического альянса, и на этом до сих пор пытаются спекулировать такие политические маргинальные структуры, как ПСПУ, КПУ и некоторые откровенно пророссийские организации, запугивая граждан заеложенным жупелом НАТОвской угрозы украинцам».

«В действительности же 27 государств-членов блока сумели создали на европейском континенте эффективно действующие механизмы противодействия каким-либо проявлениям нестабильности. НАТО стала реальной силой, обеспечивающей бесконфликтное развитие семьи европейских народов. Мне, в частности, приходится нередко общаться и со своими сербскими коллегами, и от них не раз слышал: через 4-5 лет мы надеемся тоже присоединиться к плану действий по вступлению в НАТО», - отметил доцент.

Он выразил уверенность, что «коммунистические штампы не срабатывают даже там, где недавно была крайне напряженная ситуация – народы Европы хотят мирного развития через международные гарантии безопасности, в том числе через членство в НАТО».

По убеждению заместителя председателя областного комитета в поддержку плана действий ради членства Украины в НАТО Владимира ГЕНИКА, «будущее Украины - в Европе, что не противоречит традиционно дружеским отношениям нашей страны с Россией и другими государствами-соседями, которые, в свою очередь, укрепляют свои военно-политические связи с Североатлантическим альянсом».

Он предложил участникам акции вспомнить, почему распался два десятилетия назад Варшавский блок. «Не потому ли, что военные структуры Варшавского договора часто, в сущности, подавляли народные выступления в Венгрии, Чехословакии и других странах, где люди стремились к свободному развитию и «социализму с человеческим лицом», - отметил В.ГЕНИК и подытожил: «Движению Украины к членству в НАТО нет альтернативы!».

Как подчеркнули участники гражданской акции, одесситы приветствуют многонациональные учения «Си-Бриз-2008», проведение которых запланировано в Одесской области, и намереваются разбить палаточный лагерь близ места учений, чтобы продемонстрировать свою поддержку действиям руководства Украины, направленным на лучшую выучку Вооруженных сил Украины во взаимодействии с подразделениями НАТО.