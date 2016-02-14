Яценюк рассказал, каких судей необходимо увольнять

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, об этом он заявил в передаче «10 минут с премьер-министром».

По словам Яценюка, экономика может развиваться, а страна может иметь статус демократической при одном обстоятельстве – честная, независимая и некоррумпированная судебная власть.

Он подчеркнул, что для этого уже сделан первый шаг – проголосованы соответствующие изменения в Конституцию, которые парламент должен принять во втором чтении.

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«Эти изменения означают то, что, все украинские судьи должны пройти процесс честной переаттестации. Те судьи, которые имеют любые коррупционные обвинения, или которые выносили неправосудные решения, должны покинуть судейский корпус навсегда. А на их место должны прийти честные, молодые, профессиональные юристы, которые в судейских мантиях будут судить именем Украины и именем справедливости», - подчеркнул он.

Для этого, отметил глава правительства, ко второму чтению должен быть внесен в парламент новый закон о судоустройстве и статусе судей.

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«Таким образом новая украинская судебная система обеспечит защиту прав и свобод человека и гражданина, защиту бизнеса и предпринимательства и обеспечит основу демократии – это честный и справедливый суд», - сказал он.

«Бедность и коррупция – взаимосвязанные вещи. Жесткая и бескомпромиссная борьба с коррупцией на всех уровнях государственной власти – это общая задача президента, правительства, парламента и всего ответственного политического класса страны», - подчеркнул Яценюк.