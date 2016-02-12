"Украине нужен премьер с безупречной репутацией": Абромавичус рассказал, кого видит во главе Кабмина

Он в своей колонке на "Украинской правде" отметил, что Украине нужно технократическое правительство и премьер-министр с безупречной репутацией.

"Очевидный кандидат, который отвечает этому требованию, – это министр финансов Наталья Яресько. Ей можно упрекнуть разве что американское происхождение, но, как показывает опыт балтийских государств, это, скорее, плюс, а не минус", - написал Абромавичус.

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Он отметил, что во всех трех странах Балтии были президенты-выходцы из западных диаспор, которые успешно отработали по две каденции.

Главной задачей нового правительства, по словам Абромавичуса, должно стать ускорение реформ во всех сферах, а в первую очередь – реформа Государственной фискальной службы и быстрая прозрачная приватизация.

Ранее УНИАН сообщал, что пока фракции коалиции выдвигают требования действующему правительству, президент не отказывается от идеи снять Яценюка с должности премьер-министра. "Он (Порошенко - Ред.) уже не думает, снимать ли Яценюка. Он сейчас думает, кто будет после него. Как только найдет кандидатуру с голосами – отставка состоится", – говорит собеседник в БПП, близкий к президенту.