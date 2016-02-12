РФ готовит тотальные репрессии против крымских татар под видом борьбы с терроризмом - Чубаров

Об этом сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

"По причинам резкого ухудшения ситуации с правами человека во временно оккупированном Крыму, характеризующейся сегодняшними многочисленными обысками в домах крымских татар и задержанием более 10 верующих мусульман, МИД Украины в течение дня находится в постоянном контакте с Меджлисом крымскотатарского народа", - отметил он.

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По его словам, очевидно, что российские оккупационные "власти" Крыма начали этап реализации "заранее запланированной ими провокации, конечной целью которой являются тотальные репрессии против крымскотатарского народа, которые будут осуществляться под видом борьбы с исламским терроризмом".

"Думаю, что в готовящемся завтрашнем заявлении МИД Украины именно к этому аспекту должно быть привлечено внимание международных организаций и лидеров стран мира", - добавил глава Меджлиса.

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