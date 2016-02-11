Поклонская объяснила обыски у крымских татар их участием в террористической организации

Об этом заявила так называемый прокурор аннексированного Крыма Наталья Поклонская, передает "Крыминформ".

"Федеральной службой безопасности по Республике Крым по результатам совместной проверки с органами прокуратуры республики были собраны материалы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ "Организация деятельности террористической организации и участие в ней", – сообщила она.

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"Прокурор" добавила, что в рамках расследования были задержаны участники запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Комментируя сообщения о многочисленных обысках сегодня в домах крымских татар, Поклонская призвала не ставить во главу угла национальность.

"Это не татары – это террористическая организация. Мы не делаем разбивки по национальности", – заключила она.

Ранее сегодня крымский адвокат Эмиль Курбединов сообщил, что обыскивают дома крымских татар в Ялте – в семье Бахтияра Топуза и Дамира Минадирова, в Бахчисарае – в семье Рустема Османова. Также обыски проходят в Алуште.

Кроме того, адвокат сообщил о задержании члена Крымской контактной группы по правам человека Эмир-Усеина Куку.