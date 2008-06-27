Яценюк прогнозирует, что новая коалиция наступит на те же грабли

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК считает, что даже в случае формирования новой коалиции во ВР, она будет иметь те же проблемы, что и нынешняя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, на сегодня есть три выхода из сложившейся ситуации. В частности, это возобновление работы коалиции, формирование новой и проведение досрочных выборов.

«При любом варианте необходимо четко понимать, что как старая коалиция будет иметь проблемы с функционированием, так и гипотетически новая коалиция попадет абсолютно в ту же ситуацию», - сказал председатель ВР.

А.ЯЦЕНЮК заметил, что парламент фрагментирован настолько жестко, что ни у кого не будет абсолютного большинства. «Те проблемы, которые имеет сегодня коалиция, обязательно перекинутся на новую коалицию», - сказал он.