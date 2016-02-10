Адвокат называет абсурдным решение Апелляционного суда по жалобе на арест Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сухов заявил сегодня в комментарии журналистам по завершению судебного заседания.

Читайте такжеПрокуратура приобщила к делу Корбана кардиограмму другого человека – адвокат

По его словам, Апелляционный суд фактически признал незаконным решение Днепровского районного суда. «Но фактически Апелляционный суд задним числом арестовал Корбана, признав незаконным решение судьи Чауса. Возникает вопрос: на каких основаниях Корбан содержался под стражей? Тогда фактически Апелляционный суд узаконил содержание под стражей Корбана. Это полный абсурд», - сказал Сухов, подчеркнув, что с таким решением суда он впервые столкнулся за свою практику.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 февраля, Апелляционный суд Киева вынес решение, которым оставил Корбана под стражей, только на два дня сократив ему срок ареста - с 25 февраля на 23 февраля.

В частности, Апелляционный суд отменил определение судьи Днепровского райсуда столицы Николая Чауса об изменении меры пресечения политику с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей до 25 февраля, но постановил новое, которым определил срок ареста Корбана до 23 февраля.

Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте имени Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.