Суд оставил Корбана под стражей, на два дня сократив срок его содержания в СИЗО

Как передает корреспондент УНИАН, резолютивную часть постановления огласил председательствующий коллегии Апелляционного суда Киева Денис Масенко.

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«Суд постановил апелляционную жалобу защитников Корбана Геннадия Олеговича удовлетворить частично... изменить Корбану Геннадию Олеговичу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на меру пресечения содержание под стражей, определив срок содержания под стражей до 23 февраля. Определение суда окончательно, обжалованию не подлежит», - огласил судья Масенко.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября 2015 года в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток. При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте имени Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу. Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляции 5 января.

Также сегодня, 10 февраля, Печерский райсуд Киева рассмотрел заявление адвокатов лидера «УКРОПа» о его освобождении из-под стражи в порядке статьи 206 Уголовного процессуального кодекса Украины. Суд отказал в освобождении Корбана, зато позволил обследование специалистам из Института имени Амосова в условиях следственного изолятора СБУ.