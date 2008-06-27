Самые удобные для жизни города Украины (ТОП-10 и ТОП-55)

Украинцы все чаще меняют место жительства в поисках лучшей жизни. Жители регионов едут в столицу за высокими зарплатами, киевляне же зачастую, наоборот, сдают свои квартиры и переезжают в провинцию, где жизнь более спокойная. Где же в Украине жить лучше всего?

Журнал «Фокус» уже второй год подряд анализирует условия жизни в 55 крупнейших городах более чем по десяти параметрам.

В итоге лучшим городом Украины признаны Черновцы, которые и в прошлом году попали в пятерку. На втором месте оказался Киев, третью позицию занимает курортная Ялта.

Интересно, что в первой десятке в основном представлены города западных регионов, а крупные промышленные центры востока оказались внизу списка: Днепропетровск (44-е место), Донецк (46), Харьков (50). Последнее, 55-е место занимает Запорожье.

В отдельных номинациях были и свои победители:

Киев - как и в прошлогоднем рейтинге - остается самым привлекательным городом как для инвесторов, так и для туристов. Здесь самый низкий уровень безработицы и самые высокие зарплаты. На каждого киевлянина тратится больше всего бюджетных средств. И неудивительно, что в нашей столице самый большой миграционный прирост.

Керчь стала лидером по развитию инфраструктуры.

Чернигов получил титул самого экологически чистого.

В Коломые - самый низкий уровень преступности.

В Симферополе - самые доступные жилищно-коммунальные услуги.

Судак - город с самой высокой концентрацией исторических и культурных объектов.

ТОП-10 лучших городов страны

1. Черновцы

2. Киев

3. Ялта

4. Чернигов

5. Ивано-Франковск

6. Мукачево

7. Трускавец

8. Ильичевск

9. Львов

10. Луцк

Города оценивались по инфраструктуре (количеству детских садов, школ, больниц, супермаркетов и рынков), учитывая уровень благоустройства, экологию, преступность, безработицу, инвестиционную и туристическую привлекательность.

Социальный аспект анализа затронул среднюю зарплату, стоимость жилищно-коммунальных услуг, среднюю стоимость квадратного метра, которая характеризует доступность жилья, количество вузов III и IV уровней аккредитации, а также количество театров и кинотеатров, домов и дворцов культуры, памятников архитектуры, истории и археологии и историко-культурных заповедников.

Исследовали и деловые возможности городов - число предприятий и частных предпринимателей, а также уровень проникновения банковских услуг, выделяемые суммы из городского бюджета и миграцию населения.

ТОП-55 городов Украины

Черновцы, Киев, Ялта, Чернигов, Ивано-Франковск, Мукачево, Трускавец, Ильичёвск, Львов, Луцк, Ирпень, Севастополь, Каменец-Подольский, Коломыя, Хмельницкий, Симферополь, Ужгород, Переяслав-Хмельницкий, Полтава, Одесса, Тернополь, Свалява, Миргород, Кировоград, Белая Церковь, Феодосия, Николаев,Умань, Острог, Нетишин, Сумы, Черкассы, Житомир, Южноукраинск, Алушта, Винница, Энергодар, Борисполь, Херсон, Судак, Вышгород, Днепропетровск, Мариуполь, Донецк, Керчь, Кременчуг, Бровары, Харьков, Бердянск, Артёмовск, Евпатория, Луганск, Запорожье.

Комсомольская правда в Украине