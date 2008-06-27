Самые удобные для жизни города Украины (ТОП-10 и ТОП-55)
Данные журнала «Фокус»
Украинцы все чаще меняют место жительства в поисках лучшей жизни. Жители регионов едут в столицу за высокими зарплатами, киевляне же зачастую, наоборот, сдают свои квартиры и переезжают в провинцию, где жизнь более спокойная. Где же в Украине жить лучше всего?
Журнал «Фокус» уже второй год подряд анализирует условия жизни в 55 крупнейших городах более чем по десяти параметрам.
В итоге лучшим городом Украины признаны Черновцы, которые и в прошлом году попали в пятерку. На втором месте оказался Киев, третью позицию занимает курортная Ялта.
Интересно, что в первой десятке в основном представлены города западных регионов, а крупные промышленные центры востока оказались внизу списка: Днепропетровск (44-е место), Донецк (46), Харьков (50). Последнее, 55-е место занимает Запорожье.
В отдельных номинациях были и свои победители:
Киев - как и в прошлогоднем рейтинге - остается самым привлекательным городом как для инвесторов, так и для туристов. Здесь самый низкий уровень безработицы и самые высокие зарплаты. На каждого киевлянина тратится больше всего бюджетных средств. И неудивительно, что в нашей столице самый большой миграционный прирост.
Керчь стала лидером по развитию инфраструктуры.
Чернигов получил титул самого экологически чистого.
В Коломые - самый низкий уровень преступности.
В Симферополе - самые доступные жилищно-коммунальные услуги.
Судак - город с самой высокой концентрацией исторических и культурных объектов.
ТОП-10 лучших городов страны
1. Черновцы
2. Киев
3. Ялта
4. Чернигов
5. Ивано-Франковск
6. Мукачево
7. Трускавец
8. Ильичевск
9. Львов
10. Луцк
Города оценивались по инфраструктуре (количеству детских садов, школ, больниц, супермаркетов и рынков), учитывая уровень благоустройства, экологию, преступность, безработицу, инвестиционную и туристическую привлекательность.
Социальный аспект анализа затронул среднюю зарплату, стоимость жилищно-коммунальных услуг, среднюю стоимость квадратного метра, которая характеризует доступность жилья, количество вузов III и IV уровней аккредитации, а также количество театров и кинотеатров, домов и дворцов культуры, памятников архитектуры, истории и археологии и историко-культурных заповедников.
Исследовали и деловые возможности городов - число предприятий и частных предпринимателей, а также уровень проникновения банковских услуг, выделяемые суммы из городского бюджета и миграцию населения.
ТОП-55 городов Украины
Черновцы, Киев, Ялта, Чернигов, Ивано-Франковск, Мукачево, Трускавец, Ильичёвск, Львов, Луцк, Ирпень, Севастополь, Каменец-Подольский, Коломыя, Хмельницкий, Симферополь, Ужгород, Переяслав-Хмельницкий, Полтава, Одесса, Тернополь, Свалява, Миргород, Кировоград, Белая Церковь, Феодосия, Николаев,Умань, Острог, Нетишин, Сумы, Черкассы, Житомир, Южноукраинск, Алушта, Винница, Энергодар, Борисполь, Херсон, Судак, Вышгород, Днепропетровск, Мариуполь, Донецк, Керчь, Кременчуг, Бровары, Харьков, Бердянск, Артёмовск, Евпатория, Луганск, Запорожье.